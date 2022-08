Vermisster Jugendlicher wieder da : 13-Jähriger aus Rommerskirchen gefunden

Update Rommerskirchen Ein Junge aus Rommerskirchen wurde vermisst - schon wieder. Der Junge war bereits am 6. August verschwunden und wenige Tage später in Köln aufgefunden worden. Auch dieses Mal konnte ihn die Polizei finden.

In der Nacht zu Mittwoch, 18. August, konnte der Junge in Münster aufgegriffen werden. Der Junge aus Rommerskirchen war seit Dienstag, 16. August, 16 Uhr von zu Hause abgängig, teilte die Polizei mit. Letztmalig gesehen wurde er zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof in Rommerskirchen.