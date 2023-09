Wohnen in Rommerskirchen Gemeinde verkauft Grundstücke im Neubaugebiet „Im Kamp“

Der Verkauf erfolge laut Gemeinde nach den aktuellen Grundsätzen für die Vergabe von bebaubaren Grundstücken in Rommerskirchen (zuletzt geändert am 7. April 2022). Die Grundstücke werden zu einem Quadratmeterpreis von 255 Euro veräußert. Informationen zu den gebotenen Grundstücken, zum Vergabeverfahren sowie zu den Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage der Gemeinde Rommerskirchen (www.rommerskirchen.de) unter der Rubrik „Bauen/Wohnen/Umwelt“ zu finden. Diese Unterlagen können zudem per E-Mail an Adressegrundstuecksvergabe@rommerskirchen.de, telefonisch unter der Kontaktnummer 02183 80083 oder postalisch beim Amt für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen angefordert werden.