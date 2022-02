Leben in Rommerskirchen : Die Gemeinde bietet Vergünstigungen für Ehrenamtliche

Rommerskirchen Der Gemeinde Rommerskirchen ist sehr daran gelegen, die Freiwilligen bei der Stange zu halten. Denn sie sind unverzichtbar. Es gibt einige Anerkennungen.

Feuerwehr, Vereinswesen, Angebote für Senioren, Organisation von Kulturveranstaltungen: Neben dem, was die Gemeinde anbietet, läuft in Rommerskirchen vieles mithilfe von Ehrenamtlern. Den Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung ist das bewusst. Und deshalb geben sie sich einige Mühe, die Helfer bei der Stange zu halten.

Nicole Musiol ist Ansprechpartnerin für Ehrenamtler. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Dass Vereinsvertreter und andere ehrenamtlich Tätige im Rathaus stets ein offenes Ohr finden, dafür sorgt Nicole Musiol. Seit 2003 Leiterin des Bürgermeisterbüros sowie Gleichstellungsbeauftragte ist sie auch Ansprechpartnerin für die Ehrenamtler. Bei Bedarf betätigt sie sich als Wegweiserin durch den Behördendschungel ebenso wie sie Menschen, die nach der Möglichkeit einer ehrenamtlichen Tätigkeit suchen, mit Rat und Tat zur Seite steht. „Ich stelle die Verbindung her zu Organisationen und Vereinen, die dringend Unterstützung benötigen“, erzählt Musiol – und rührt auch gleich die Werbetrommel: „Wer sich vorstellen kann, im Sport, in der Kultur, Politik, Seniorenbetreuung aktiv zu werden, findet in Rommerskirchen ein reiches Betätigungsfeld.“

„Mit ihrem Engagement tragen die Ehrenamtler entscheidend zum Miteinander und zum Zusammenhalt und damit auch zur Lebensqualität in unserer Gemeinde bei“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Weil die Ehrenamtler durchweg alle unentgeltlich tätig sind, hat der Gemeinderat schon vor Jahren die Ehrenamtskarte eingeführt. Wer nachweislich 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig ist, kann die Karte bekommen. Sie ermöglicht Vergünstigungen in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

Großer Beliebtheit erfreut sich der Heimat-Scheck: Er wird jährlich in 1000 Exemplaren im Wert von jeweils 2000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine weitere Fördermöglichkeit ist das Heimat-Zeugnis. „Hierbei steht die Schaffung und Bewahrung von Bauwerken oder Orten in freier Natur im Fokus, die in herausragender Weise die lokale und regionale Geschichte prägen“, erläutert Musiol. Mit dem „Heimat-Preis“ schließlich wird herausragendes örtliches Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und gewürdigt. „Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu diskutieren, denn: Heimat ist vielfältig“, sagt Musiol. Die Förderung für den Heimat-Preis 2022 sei beantragt.

(ssc)