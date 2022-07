Polizei schnappt Täter : Verfolgungsjagd nach Einbruch in Oekoven

Die Polizei verfolgte den Täter bis nach Aachen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Oekhoven Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oekoven kam es zu einer wilden Verfolgungsjagd. Erst in Aachen konnte die Polizei den Täter fassen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelang es einem Einbrecher in der Nacht zu Montag (25. Juli), gegen 1.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Gereonstraße in Oekhoven einzudringen. Mit dem Autoschlüssel entwendete der Mann den vor dem Haus abgestellten schwarzen Mercedes-Benz. Die Hausbewohner, aufgeschreckt durch das Geräusch des startenden Motors, verständigten unverzüglich die Polizei. Diese nahm daraufhin die Verfolgung des Flüchtigen auf. Trotz Anhaltezeichen der Polizeistreife entzog sich der Tatverdächtige der Kontrolle. Hierbei machte der mutmaßliche Täter laut den Beamten teils gefährliche Fahrmanöver und schaltete zudem zeitweilig die Fahrzeugbeleuchtung aus, um vermutlich den Sichtkontakt zu erschweren. Die Nachfahrt erstreckte sich durch Grevenbroich über die Autobahnen 46 und 44 bis nach Aachen, wo sie in der Ortslage Herzogenrath am „Broscheler Berg“ endete.

Im Rahmen Verfolgung kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und dem flüchtenden Fahrzeug. Der vor wenigen Tagen aus dem Ausland eingereiste 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nunmehr einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls von Kraftfahrzeugen sowie der Straßenverkehrsgefährdung stellen.

