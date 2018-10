Rommerskirchen: Verein Stille Geburten erinnert an totgeborene Kinder

Rommerskirchen Der Verein „Stille Geburten“ organisiert die Veranstaltung in der Kirche St. Peter.

Für Paare und ganz besonders für betroffene Frauen muss es ein traumatisches Erlebnis sein: Das Baby, das im Mutterleib zu wachsen begonnen hat, kommt tot zur Welt. Die Rommerskirchenerin Petra Friese hat das sieben Mal durchleben müssen und kann sich deshalb sehr gut in Betroffene hineinversetzen. 2016 gründete sie den Verein „Stille Geburten“, der Hilfen in Form von Begleitung, betreuung und Informationen anbietet. Am Sonntag, 4. November, organisieren Friese und ihre Mitstreiter nun zum ersten Mal einen offiziellen „Gedenktag für stillgeborene Kinder im Rhein-Kreis Neuss“. Stattfinden wird er in der Kirche St. Peter in Rommerskirchen; Pfarrer Maik Schirpenbach hält eingangs um 14.30 Uhr einen Gottesdienst.