Frauentag in Rommerskirchen Gleichberechtigung erfordert noch viel Engagement

Rund 60 Teilnehmerinnen füllten den Rommerskirchener Ratssaal bei einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag. Und die örtliche Gleichstellungsbeauftragte Nicole Musiol nutzte das Treffen, die Notwendigkeit eines solchen Tages zu betonen. „Es ist das Ziel, dass die Gleichstellung aller Geschlechter endlich Wirklichkeit wird, denn erst dann ist Jede und Jeder frei, sich zu entfalten“, betonte sie und unterstrich das nach wie vor nötige Engagement in diese Richtung. Dass in der aktuellen Situation selbst sicher geglaubte Errungenschaften wie das erst 1918 durchgesetzte Frauenwahlrecht von Rechtsextremisten zur Disposition gestellt werden, sei dafür nur ein Beispiel. „Rechtsextremismus und Antifeminismus gehen Hand in Hand“, warnte sie.