Brauchtum in Rommerskirchen : Vanikums Schützen ehren ihre treuen Mitglieder

Brauchtum in Rommerskirchen

Vanikum Das Schützenfest wurde in diesem Jahr intern gefeiert. Gerhard Broich kann bereits auf eine 70-jährige Zugehörigkeit zum St. Hubertus Schützenverein zurückblicken.

(ssc) Dennis Kramp muss sich weiter in Geduld üben. An Fronleichnam 2019 hatte er sich beim Vogelschuss die Königswürde beim St. Hubertus Schützenverein Vanikum gesichert, im August des selben Jahres war er als Kronprinz vorgestellt worden. Allein auf seine Inthronisierung muss Kramp weiterhin warten; das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen machte den feierlichen Akt bislang unmöglich. Das änderte sich auch jetzt beim Schützenfesttermin nicht, denn auch das Feiern in der gewohnten Art und Weise fand pandemiebedingt nicht statt – schon zum zweiten Mal.