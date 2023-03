Was entsteht in Rommerskirchen wo? Mehrere Neubauprojekte für die kommenden Jahre geplant

Unter den Planungen für die kommenden Jahre ragen mehrere Neubauprojekte heraus: Am Frongraben sollen 40 neue Häuser entstehen, wobei laut Rommerskirchens neuem Planungschef Niklas Salzmann aktuell noch abzuwarten bleibt, ob der Rat den Satzungsbeschluss dazu bereits 2023 oder erst 2024 fassen kann. Für 2025, spätestens 2026 ist zudem der Bau eines Kindergartens vorgesehen, des ersten überhaupt, den es in Vanikum je gegeben hat. Ihren Standort soll die neue Tagesstätte unweit des Schützenhauses haben, an dessen Stelle einst die Vanikumer Schule stand. Ehe es an den Kindergartenbau gehen kann, muss der Bauhof umziehen, dessen Domizil sich derzeit noch an der Hauptstraße befindet. Insbesondere mit Blick auf die Überschwemmungen in den vergangenen Jahren sind zudem Änderungen im Bereich der Berghütte geplant.