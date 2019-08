Schützenfest in Vanikum : Ausgelassen feiern lässt es sich auch ohne König

Vanikum Die Thronvakanz wird nur ein Jahr dauern. Am Dienstag wird der neue Kronprin Dennis Kramp offiziell präsentiert.

Mit gewohntem Elan eröffneten die St. Hubertus-Schützen und ihre Gäste ihr Schützenfest. Erster großer Höhepunkt war die Schützenparty, bei der die Band „De Fruende“ das musikalische Fundament für die bis in die späte Nacht hinein andauernde, gute Stimmung legte. Eine besondere Attraktion ist diesmal der erstmals aufgestellte Sky-Liner, für den auch der Standort des Festzelts verändert wurde. Nahezu sämtliche Schützenvereine und -bruderschaften der Gemeinde gaben sich am Sonntagvormittag ein Stelldichein im Zelt, als Königin Diana Heyn und Prinzgemahl Arnd die Insignien der königlichen Macht an den Verein zurückgaben.

Diana Heyn zeigte sich stolz, den Verein bei seinem 125-Jahr-Jubiläum 2018 als erste Königin repräsentieren zu dürfen, die selbst auf den Königsvogel geschossen hatte. Ihr Mann Arnd kann sich nach dem Ausscheiden aus dem Amt des Prinzgemahls wieder voll seinen Aufgaben als Vereinspräsident widmen. Salutschüsse für einen Thronfolger blieben aus, denn erstmals seit 1893 gibt es keinen König. Wohl aber bald einen Kronprinzen: Zum Ausklang des Fests wird der Vorstand am Dienstag (20. August) Dennis Kramp offiziell in seiner neuen Funktion vorstellen, nachdem der sich beim Vogelschuss an Fronleichnam die Königswürde für 2020/2021 gesichert hatte. Gewürdigt wurden auch die Jubilare: Seit mittlerweile 60 Jahren gehört Johannes Broich dem St. Hubertus- Schützenverein an. Seit jeweils 40 Jahren in dessen Reihen aktiv sind Meik Kossler, Michael Raczkowiak. Georg Petrozzi und Hubertus Velder. Sein Silberjubiläum kann Riccardo di Corato feiern. Höhepunkt des schützenfestlichen Freiluftprogramms war am Sonntagnachmittag der große Festzug. Unter dem Kommando von Oberst Franz Josef Schwantes und seines Adjutanten Manfred Seligmann wurde das heimische Regiment durch Züge aus Neuss und Neurath ebenso verstärkt wie durch Marschierer aus Rommerskirchen , Eckum und Evinghoven. Die weiteste Anreise hatte der Fanfarenzug Grün-Weiß aus Bad Salzig.