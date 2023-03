Vandalismus in Rommerskirchen Scheiben an Hütte der Gillbach-Wichtel eingeschlagen

Blanke Zerstörungswut lebten der oder die Täter am Wochenende an der Hütte der Kita „Gillbach -Wichtel “ aus: Sämtliche Scheiben der so genannten „Kohta“ wurden geradezu „sorgfältig“ zerstört – was nicht allein in den sozialen Medien für Empörung sorgt. „Es ist schon traurig, wenn ein für kleine Kinder bestimmter Ort mehr oder weniger regelmäßig zum Ziel solch idiotischer Attacken wird“, sagt Bürgermeister Martin Mertens, dem zufolge die Gemeinde umgehend Strafanzeige erstattet hat.