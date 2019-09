Rommerskirchen : UWG startet einen neuen Anlauf für legale Graffiti

Rommerskirchen Dies kündigte die Fraktionsvorsitzende Ulrike Sprenger jetzt kurz nach dem Sommerfest der Wählergemeinschaft an.

Über legale Graffiti wird schon seit Jahren diskutiert. Der Rat sieht das Ganze prinzipiell positiv, wie er schon 2015 deutlich machte. Gegen Graffiti am Bahnhof gäbe es seitens der Deutschen Bahn zumindest keine prinzipiellen Einwände. Gleichwohl hapert es bis jetzt an der konkreten Umsetzung. Nachdem die UWG vor zwei Jahren im Bauausschuss mit einem Antrag gescheitert war, eine Wand der Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg für Sprayer freizugeben, beschloss der Schulausschuss – gleichfalls auf UWG-Initiative – vor einem Jahr, dass die Verwaltung gemeinsam mit dem Kreisjugendamt und den in der Gemeinde tätigen Jugendeinrichtungen ein Konzept für die Organisation und Finanzierung von Graffiti-Workshops erstellen möge.