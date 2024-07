Engagement in Rommerskirchen Café Liebevoll: Team erhält Unterstützung

Ein wenig stolz sind die Damen darauf, dass es in all den Jahren stets selbst gebackenen Kuchen gibt. „Die Kaffeetafel dient vor allem dem Gespräch. Es werden Geschichten und die neusten Informationen aus den Ortschaften ausgetauscht. So nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner auch noch ein wenig am Gemeindeleben teil,“ sagt Elisabeth Niewrzella. Bürgermeister Martin Mertens lobt diese Initiative: „Das ist ein sehr schönes Beispiel für das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde. Ich habe großen Respekt und bin sehr dankbar, was das Team vom ,Café Liebevoll‘ hier Monat für Monat leistet.“