Veranstaltung in Rommerskirchen Unternehmerforum so gut besucht wie nie

Die Wahl des Veranstaltungsortes fiel diesmal aus guten Gründen auf die Bäckerei Voosen. Zum einen hat sie mit der Neueröffnung in der Mobilstation am Bahnhof zu Jahresbeginn ihre mittlerweile dritte Filiale in der Gemeinde eröffnet, in der sie zudem seit nunmehr 25 Jahren vertreten ist, wie Inhaber Dominik Voosen sagte, der mit seiner Frau Jil die Gäste willkommen hieß. Außerdem konnte das in dritter Generation geführte, mittelständische Familienunternehmen im Oktober sein 70-jähriges Bestehen feiern. Sämtliche Backwaren, die es bei Voosen zu kaufen gibt, werden zu 100 Prozent in der handwerklichen Backstube in Brauweiler hergestellt. Das Unternehmen verzichtet komplett auf den Zukauf von Tiefkühlrohlingen, halbfertigen oder Convenience-Produkten. Die 24 Fachgeschäfte werden in einem Radius von 25 Kilometern um die Backstube herum betrieben.