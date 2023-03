Aufräumaktion in Rommerskirchen Ernüchterte Ansteler Umweltengel

Peter Mahr und seine Mitstreiter mochten ihren Augen kaum trauen. Der Ehrenpräsident und Seniorenbeauftragte der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1300 Anstel hatte sich mit anderen überwiegend älteren Herrschaften auf den Weg gemacht, um entlang des Gillbachs, im Abschnitt von der Kläranlage Anstel bis zum Bahndamm an der Wasserburgstraße, also auf einer Strecke von gut einem Kilometer Länge, sauber zu machen. Was sie an Hinterlassenschaften verantwortungsloser und gleichgültiger Zeitgenossen entdeckten und zum Teil mit Fotos dokumentierten, macht einigermaßen sprachlos. Die Palette des Unrats reichte von Plastikeimern und Fässern über Gummireifen bis hin zu 2,50 Meter langen Fensterrollläden. Der ungewöhnlichste Fund war ein ausgeschlachteter Zigarettenautomat.