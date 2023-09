Polizei in Rommerskirchen 83-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Beim Überqueren der Fahrbahn an der Venloer Straße ist am Donnerstagnachmittag ein 83 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, hatte beim Überqueren der Straße offenbar die Geschwindigkeit eines in Richtung Rommerskirchen fahrenden Pkws unterschätzt. Der Fahrer (63) des Pkw konnte den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Der Autofahrer blieb unverletzt.