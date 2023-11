Künstlerin aus Rommerskirchen Malerei aus Leidenschaft und Intuition

Seitdem legt die Künstlerin ihr Hauptaugenmerk auf spirituelle und intuitive Kunst. Ulrike Kutscher nutzt bei ihren Werken ausschließlich Acrylfarben. Die Oberflächen, auf denen sie malt, sind unterschiedlich, oft verwendet sie Materialien dazu, die sich gerade für sie richtig anfühlen und aus ihrer Intuition herauskommen. „Bevor ich anfange zu malen, energetisiere ich durch meine Hände die Leinwände, damit möglichst viel Energie aus meinen Händen dort hineinfließt. Ich male in meinem Atelier immer im Dunkeln und immer mit meinen Händen. Ich nutze keine Pinsel“, erklärt die Künstlerin. „Oft sehe ich gar nicht wirklich, welche Farben ich benutze und male einfach darauf los. Erst wenn das Licht angeht, sehe ich dann, was entstanden ist. Das ist oft sehr emotional für mich“. Sich weiterzuentwickeln und fortzubilden, war der Künstlerin immer wichtig. So machte sie zum Beispiel eine Ausbildung zur zertifizierten Malbegleiterin für das Ausdrucksmalen. Seit einem Jahr befindet sie sich in der medialen Malausbildung zur spirituellen Heilkünstlerin. „Stillstand war nie etwas für mich. Wenn ich die Möglichkeit hatte, neue Wege zu gehen oder meine Reise zu vertiefen, habe ich die Chancen immer genutzt“. Ulrike Kutscher möchte gern selbst Kurse geben. „Mein größter Wunsch wäre es, Frauen dabei zu unterstützen, ihre Traumata zu überwinden, sich durch die Kunst selbst zu heilen und ihre wahren Kräften Ausdruck zu verleihen. Das ist mein Plan für die Zukunft“. Ab dem 20. November sind ihre Werke wieder auf Winterausstellung im Rommerskirchener Rathaus in Rommerskirchen zu sehen.