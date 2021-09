Einsatz in Rommerskirchen : Überseecontainer mit Motorrädern in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Rommerskirchen Ein Überseecontainer, in welchem Motorräder und Zubehör gelagert wurden, geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag in Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag, 19. bis 20. September, gegen Mitternacht, zur Alexander-Schleicher-Straße gerufen.

Auf einem umzäunten Firmengelände war aus ungeklärter Ursache einer von vier Überseecontainern in Brand geraten. In dem Container wurden Motorräder und Zubehör gelagert. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehr, die auch die drei anderen Container öffnen musste, um weitere Brände auszuschließen. Wie es zum Brandausbruch kommen konnte, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 11. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)