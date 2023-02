Schule in Rommerskirchen Überseecontainer für OGS in Frixheim

Ab sofort können die den Offenen Ganztag der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim besuchenden Kinder ihren „Fuhrpark“ in einem Container unterbringen, der ursprünglich zu ganz anderen Zwecken hergestellt wurde. De facto handelt es sich nämlich um einen Überseecontainer für Frachten, die in die ganze Welt verschickt werden. Nachdem sich die Idee bei den Überlegungen, wie sich die zahlreichen Fahrzeuge sicher unterbringen lassen, herauskristallisiert hatte, nahm Familienbüro-Leiterin Monika Lange Kontakt mit dem Geschäftsführer der Talogis Air & Sea aus Niederkrüchten auf: Was gleichsam der „schnelle Dienstweg“ war, ist Alexander Küx doch Rommerskirchener. „Wir sind immer froh, sinnvolle soziale Projekte zu unterstützen – dass ich dies nun auch mal in meinem Heimatort Rommerskirchen ermöglichen konnte, freut mich persönlich sehr“, sagt Küx.