Sportunterricht in Rommerskirchen Mehrere Hallen-Varianten für die Kastanienschule

Annette Gruners Einsatz für die Interessen ihrer Schülerinnen und Schüler hat etwas bewirkt. Nachdem die Rektorin der Kastanienschule Hoeningen im vergangenen Jahr öffentlich in einer Ausschusssitzung die aus ihrer Sicht seit langem unbefriedigende Situation im Sportunterricht geschildert hatte, befasste sich die Politik jetzt erstmals sehr konkret mit dem Problem und den Lösungen. Heinz Berger vom Büro Berger Architekten Grevenbroich stellte dem Gremium für Bau, Planung und Mobilität eine „Machbarkeitsstudie zur Errichtung/Erweiterung einer Sporthalle an der Kastanienschule“ vor. Entschieden werden sollte an dem Abend noch nichts; zunächst ging es nur um die Möglichkeiten.