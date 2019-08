Tischtennisverein sammelt : TTC Vanikum und Soli Cuba spenden

Vanikum Besonders beim 49. Gillbachturnier des Rommerskirchener Tischtennisvereins kam einiges an Materialspenden zusammen.

Die gemeinsamen Bemühungen des in Rommerskirchen ansässigen Vereins Soli Cuba und des Tischtennis-Clubs (TTC) Vanikum tragen immer mehr Früchte. So sprengten die Spendensammlungen zugunsten von Tischtennisfreunden auf Kuba im Juli alle bisherigen Rekorde. Besonders bei dem von Spielern aus ganz NRW besuchten 49. Gillbachturnier des Rommerskirchener Tischtennisvereins kam einiges an Materialspenden zusammen, nicht zuletzt auch dank eines von Soli Cuba betriebenen Cocktailstands.