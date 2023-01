Vereine in Rommerskirchen Tischtennisclub trotzt der Coronapandemie

In der U19-Klasse führte erwartungsgemäß kein Weg an Dennis Schwarz vorbei, der bereits gute Erfolge im Erwachsenenbereich des TTC erzielt hatte. Er verwies Dennis Madej auf den 2. Platz. Hinter den beiden kam Justus Hoffmann auf den 3. Platz und Maximilian Aust wurde Vierter. Bei den U13-Spielern gab es im Halbfinale einen Sieg von Gabriel Mathon über Lukas Hoffmann und im 2. Halbfinale von Hannes Rasten gegen Fyn Grebe. Am Ende hieß der Sieger dann Gabriel Mathon, er gewann 3:1 gegen Hannes Rasten. Die Jugendleitung ehrte im Anschluss bei der Weihnachtsfeier die Sieger. Zudem konnten sich die Kinder und Jugendlichen über Pizza, und jeder Teilnehmer bekam eine Medaille, einen Weckmann und eine personalisierte Schlägerhülle, der TTC hatte von jedem Mitglied ein Foto gemacht. Für die Rückserie will der Club eine U13-Meisterschaftsmannschaft melden, damit Nachwuchsspieler Erfahrung sammeln können.