Tischtennis in Rommerskirchen TTC Vanikum verzeichnet mehr Mitglieder

Karl-Heinz Seiffert mit seinem Bericht als 1. Vorsitzender direkt weitermachen. Alles ist bereits für den 17. Juni vorbereitet. Um 14.45 Uhr starten im Beisein von Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens die Freundschaftsspiele der Herrenmannschaften. Vorher gibt es ab 13 Uhr zwei Spiele der Jugendmannschaften gegen die Sportfreunde des TTC Neukirchen. Für alle Kinder ist auf dem Schulhof eine Hüpfburg aufgebaut. Seiffert bemerkte in seinem Bericht, dass der Verein nach wie vor ein Aktivposten sowohl in der Rommerskirchener Sportszene aber auch durch Stephan Broschinski und ihn im neugegründeten Tischtennisbezirk „Niederrhein“ vertreten ist. In 2022 konnte sich der Vorsitzender auch selber über eine besondere Ehrung freuen, denn er erhielt die Ehrengabe der Gemeinde Rommerskirchen.