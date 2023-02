Sport in Rommerskirchen Tischtennis im Kneipensaal

Es gibt wahrscheinlich nicht viele Tischtennis-Kreisligisten in Deutschland, die darauf verweisen können, in ihrer Sportart schon Gastgeber und Gegner einer Nationalmannschaft gewesen zu sein. Der TTC Grün-Weiss Vanikum kann: Im Juni 2017 maß sich der damals noch in der Bezirksliga beheimatete Club mit der kubanischen Vertretung, die seinerzeit an der Weltmeisterschaft in Düsseldorf teilnahm. Obwohl das Match für die Vanikumer mit 1:9 verloren ging, gehört es zu den Höhepunkten in der Geschichte des Vereins, der in diesem Monat seit 60 Jahren besteht. Groß gefeiert wird nicht, doch einfach verstreichen lassen wollen die Grün-Weißen den runden Geburtstag nicht. Für Samstag, 17. Juni, ist eine Veranstaltung im kleineren Rahmen geplant. Zuerst soll es in der Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg einige Freundschaftsspiele der Jugend- und Erwachsenenteams geben, danach eine Party für alle Vereinsmitglieder in der Pausenhalle.