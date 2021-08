DJK Hoeningen : Erster Trödelmarkt lockt nur wenige Besucher an

Hoeningen Mit dem Trödelmarkt auf dem Sportplatz in Hoeningen sollte vor allem den Flutopfern an der Ahr geholfen werden. Doch die Resonanz war nicht so gut wie erhofft.

„Es war die erste Veranstaltung dieser Art und für den Auftakt kann man zufrieden sein“, sagt Eva Zimmermann. „Allerdings habe ich mit einer viel größeren Anzahl an Besuchern gerechnet“, gibt die zweite Vorsitzende des DJK Hoeningen zu. Am vergangen Samstag hatte sie für den Verein auf der Sportanlage in Hoeningen einen Trödelmarkt mit Getränke- und Grillstand, Hüpfburg und Cafeteria organisiert. Der Erlös aus den Einnahmen soll Hochwasseropfern an der Ahr gespendet werden, ein Teil soll in die Jugendkasse des Vereins fließen.

Auf dem Trödelmarkt war weniger los als erwartet. Foto: Bräuer Foto: Calvin Bräuer

„Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Vielleicht war das Wetter zu schön, außerdem war es das letzte Ferienwochenende“, meint Zimmermann. Nach einem ersten Besucherschwung am Vormittag sei es erstmal ruhig geworden auf dem Platz. Zur Kaffeezeit seien nochmal einige gekommen, um Kuchen zu essen, aber deutlich weniger, als kalkuliert war. Und einige Kosten habe man ja zwangsläufig: Der Kühlwagen für die Getränke kostete Miete, Pappteller und Servietten für die Cafeteria mussten besorgt werden, Getränkemarken wurden gekauft. Am Ende des Tages waren auch noch 100 Grillwürstchen übrig. Aber Eva Zimmermann konnte da Abhilfe schaffen und verkaufte die rohen Würstchen paketeweise an Besucher - fürs nächste Grillen im eigenen Garten.