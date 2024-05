Erneuter Betrugsversuch in Rommerskirchen und Jüchen Seniorinnen reagieren richtig und beenden Telefonat

Ob als falscher Handwerker, falscher Bankmitarbeiter oder falscher Polizist: Die Liste der Rollen, in die Betrüger schlüpfen, um ihre Opfer am Telefon abzuzocken, ist lang. Sie geben sich als vermeintlich seriöse Mitarbeiter oder gar Helfer aus, um schließlich an die Wertsachen ihrer Gesprächspartner zu gelangen. Die Polizei hat jetzt über einen neuen Betrugsversuch informiert. Trickbetrüger haben nun versucht, gleich drei Frauen am Telefon zu täuschen. Sie gaben sich als Polizisten aus.