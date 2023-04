Todesfall in Rommerskirchen Trauer um den engagierten Heimatfreund Theo Huppertz

Schwer erkrankt war Theo Huppertz, seit er am 8. Dezember vergangenen Jahres anlässlich der Verleihung des Heimatpreises an seinen Verein „Heimat + Historie – NE-BU 975“ im Ratssaal einen Zusammenbruch erlitt. Nachdem es ihm zeitweilig wohl ein wenig besser ging, kam jetzt die für Außenstehende überraschende Nachricht, dass er am 2. April verstorben ist. „Dieser Verlust reißt menschlich eine große Lücke in unsere Gemeinschaft“, schreibt Bürgermeister Martin Mertens in einem Kondolenzschreiben an die Familie.