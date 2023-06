Wettbewerb für Redner Butzheimer will „Gemany’s next Speaker-Star“ werden

Tom Juschka hat eine Botschaft und will Menschen helfen, ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. „Mehr Wir im Ich für Uns“, lautet die Formel, die er in seinem Bewerbungsvideo für den Award erklärt. Dabei geht es darum, die Gemeinschaft untereinander zu stärken und damit das gelingen könne, müsse man bei sich selbst einfangen. „Das Innere zum Leuchten zu bringen, das ist schon lange meine Philosophie“, erklärt er. „Wenn ich selbst zufrieden bin, ist auch mein Umfeld zufrieden – meine Beziehung, meine Familie, meine Kollegen.“ Deshalb sei ihm wichtig, dass jeder ein Stück dazu beitragen könne, die Welt ein bisschen besser machen. Man nehme sich dadurch selbst nicht mehr so wichtig und trage zu einem Gemeinschaftssinn bei. „Das Hirn eines Menschen, der zufrieden ist, verändert sich, Synapsen verdrahten sich an anderen Stellen und das Hirn wird anders aufgebaut. Das ist psychologisch und physiologisch nachgewiesen“, betont er. „Wenn wir mehr zusammen machen und nicht nur auf das eigene Fortkommen schauen, können wir viel schaffen. Nur zusammen können wir Großes schaffen“, ist er überzeugt. „Meine Mission ist, dazu beizutragen, dass Deutschland glücklicher wird.“