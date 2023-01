Nach Vorfällen in mehreren Ortschaften Tierheim Rommerskirchen warnt vor falschen Spendensammlern

In den vergangenen Tagen haben sich nach Angaben des Tierschutzvereins im Rhein-Kreis Neuss mit Sitz in Oekoven Unbekannte für Mitarbeiter des Tierheims bzw. für ehrenamtliche Helfer des Vereins ausgegeben. Diese sollen in Wohngebieten in Jüchen, Kaarst und Korschenbroich Spenden an Haustüren gesammelt haben. „Diese Personen erfüllten zu keiner Zeit einen Dienst für unseren Verein oder unser Tierheim“, stellt Benjamin Pasternak, Vorsitzender des Vereins klar. Er zeigte sich geschockt über die Dreistigkeit der Personen. „Weder hatten die sammelnden Personen die Erlaubnis, im Interesse unseres Vereins zu handeln, noch sind die gesammelten Spenden bei uns eingegangen.“ Grundsätzlich würde der Tierschutzverein keine Haussammlungen machen. Spendendosen finde man lediglich in Geschäften, diese seien deutlich mit dem Logo des Tierheims gekennzeichnet. Aufmerksam auf die Vorfälle war der Verein durch Anrufe von betroffenen Anwohnern und Kommentare in den sozialen Netzwerken geworden. Der Tierschutzverein hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Polizei bestätigte den Eingang der Anzeige, das Kriminalkommissariat 24 habe bereits die Ermittlungen aufgenommen.