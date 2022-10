Welttierschutztag in Rommerskirchen : Tierheim Gast im Offenen Ganztag

Frixheim/Oekoven Für die Jungen und Mädchen in Frixheim gab es bei einem abwechslungsreichen Projekttag vielfältige Informationen. Gebaut und gebastelt werden konnte auch.

Der Tierschutzverein und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tierheims in Oekoven kümmern sich nicht nur um die Aufnahme, Versorgung und Vermittlung verwaister oder vernachlässigter Tiere in ihrem Zuständigkeitsbereich. Auch die Aufklärungsarbeit spielt eine wichtige Rolle bei ihrer Tätigkeit. Meist erfolgt sie in kleinen Projekten. Wie jetzt in Frixheim.

Manuela Gaszczak, Sarah Pasternak (Tierschutzverein), Ratsfrau Melanie Schumann, stv. Bürgermeisterin Ellen Klingbeil und OGS-Kinder. Foto: Tierheim

Zum diesjährigen Welttierschutztag am vergangenen Dienstag, 4. Oktober, hatten die Jugendgruppenleiterinnen Sarah Pasternak und Manuela Gaszczak mit der Leitung der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Frixheim, Monika Dechene, einen kompletten Projekttag für die Kinder in der OGS ausgearbeitet. Dabei standen vor allem Informationen über allgemeine Tierschutzthemen im Vordergrund.

Es ging um Fragen wie diese: Was ist die die richtige Unordnung im winterlichen Garten? Warum gibt es den Welttierschutztag überhaupt, wozu dient er und was passiert da? Doch behandelt wurden auch andere für die Kinder interessante Themen, zum Beispiel um Kreatives für Katzen und den Unterschied zwischen „vegetarisch“ und „vegan“. Aus diesem Themen konnten die Kinder vormittags und nachmittags jeweils eins wählen und somit zwei Workshops für den Tag belegen. Die Kinder wurden so im Laufe des Projekttages zu richtigen Tierheimprofis.

Den ganzen Tag über wurde gebastelt, gespielt und probiert. Es entstanden Futtertassen für Vögel im heimischen Garten, Spiel- und Fummelbretter für die Hauskatzen sowie ein Spielfeld in Menschengröße für ein Spiel rund um den Tierheimalltag. Darüber hinaus konnten vegetarische und vegane Süßigkeiten mit den altbekannten Varianten verglichen werden. „Es gab vieles zu entdecken und besprechen – und alle Teilnehmer waren von der ersten Sekunde an mit viel Spaß und Elan dabei“, resümierte die Tierheimvertreter.

Während die Themengruppen liefen, bekamen die Veranstaltenden auch Besuch aus der Rommerskirchener Gemeindeverwaltung. Am Vormittag schaute sogar schon die neue Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Integration der Gemeinde, Sadiye Mesci, vorbei – an ihrem ersten Arbeitstag im Rathaus. Zur Mittagszeit wurde sie von Rommerskirchens stellvertretender Bürgermeisterin Ellen Klingbeil abgelöst, weil Bürgermeister Martin Mertens für die Gemeinde bei der Expo Real in München weilte.

Das Fazit der teilnehmenden Kinder sei durchweg positiv ausgefallen, hieß es seitens des Tierheims – und schnell sei die Nachfrage nach weiteren Projekttagen dieser Art laut geworden.

(ssc)