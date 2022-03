Kabarett in Rommerskirchen : Thomas Schreckenberger würzt Kritisches mit Humor

Kabarett in Rommerskirchen

Rommerskirchen „Nur die Lüge zählt“, erzählte Thomas Schreckenberger den knapp 50 Besuchern am Freitag, 18. März, im Kulturcafé. Der 53-jährige Kleinkünstler aus der Nähe von Stuttgart musste nicht lange nach Lügen suchen.

Thomas Schreckenberger hatte nach ein paar Jahren den Job an einer Realschule an den Nagel gehängt, um sein Geld fortan als Kabarettist zu verdienen. Man ahnt, dass er ein guter Lehrer war: Die aktuellen Ereignisse geht er mit seinen Zuschauern durch wie im Politikunterricht, ohne es am für einen Kabarettisten erforderlichen Humor fehlen zu lassen.