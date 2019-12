Rommerskirchen : Thai-Boxer spenden für Senioren im carpe diem

E. Kalinna, T. Roggow, S.Jakubczak, D.Türnau (stehend v.l.). Foto: Reinhard Kalinna

Rommerskirchen Der Kampfsportverein Bujin Gym hat Präsentkörbe angeschafft und übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Wer genau hinschaut, wird das Phänomen nicht nur in größeren Kommunen entdecken, sondern auch in Rommerskirchen: Ältere Menschen, die in Parks oder wo auch immer nach leeren Pfandflaschen suchen, haben Detlef Türnau und Siegfried Jakubczak vom Kampfsportverein Bujin Gym Rommerskirchen auch in der Gemeinde schon kennengelernt.

„Eine Schande“ nennt Türnau dies für ein Land, in dem die Senioren nicht selten „viele Jahrzehnte lang gearbeitet und Steuern gezahlt haben“. In seinem Verein, dessen Vorsitzender er seit Jahrzehnten ist, hatte Türnau daher zu einer Spendenaktion aufgerufen, was bei den Kampfsportlern auf eine beachtliche Resonanz gestoßen ist. Detlef Türnau zufolge ist dabei eine durchaus erkleckliche Summe zustande gekommen, mit denen der Verein weihnachtliche Präsentkörbe angeschafft hat. „Geldgeschenke dürfen die Senioren ja nicht annehmen, da ihnen die vom Sozialamt wieder abgezogen werden“, merkt Türnau dazu an.