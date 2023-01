Entscheidung in Rommerskirchen Testzentrum in Frixheim schließt

Grundsätzlich habe man in den vergangenen zwei Jahren extrem viel positive Resonanz erfahren. „Es war alles in allem eine sehr gute Erfahrung. Natürlich haben wir auch daran verdient, aber zudem konnten wir in den Hochzeiten bis zu 30 Menschen eine Arbeitsstelle schaffen. Viele unsere Mitarbeiter waren Menschen, die pandemiebedingt kurzfristig ihre Stelle, beispielsweise in der Gastronomie, verloren hatten“, so Plück. Vier Mitarbeitende seien dabei Festangestellte gewesen. Er erzählt: „Wir haben wirklich viel erlebt, vom Corona-Leugner bis hin zu zahlreichen dankbaren Menschen, die froh waren, dass sie im Ort eine Anlaufstelle hatten.“