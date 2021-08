Coronatests in Rommerskirchen : Testzentrum in Frixheim bleibt weiter bestehen

Frixheim Trotz gelockerter Maßnahmen und fortschreitender Impfkampagne ist das Testzentrum in Frixheim zufrieden mit der Auslastung. Wie es weiter gehen soll.

Es ist eine positive Nachricht für die Rommerskirchener Bürger: Auch das Testzentrum am Schützenhaus in Frixheim bleibt bestehen, wie die Betreiber auf Anfrage mitteilten. „Natürlich sind wir gespannt, was jetzt beschlossen wird“, sagt Florian Plück, Mitarbeiter von Esize Productions, die das Testzenrum betreibt. „Wir müssen dann schauen, wie wir verfahren, wenn der Test nicht mehr für alle Gruppen kostenlos sein wird, wie man das kontrolliert und so weiter. Aber es gibt im Moment keine Pläne, zu schließen, wir gehen davon aus, das das Angebot bestehen bleibt“, so Plück. „Wir kommunizieren alle Neuigkeiten auch immer über unsere Facebook-Gruppe.