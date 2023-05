Politik in Rommerskirchen Dorfstraße in Frixheim soll durchgängig Tempo 30 bekommen

Über die Verkehrssituation auf der Dorfstraße im Rommerskirchener Ortsteil Frixheim wurde schon viel diskutiert. In den letzten beiden Jahren nahmen Bürgerbeschwerden zu, die Geschwindigkeitsbegrenzungen im verkehrsberuhigten Bereich der Straße würden nicht eingehalten, mehrere Vorschläge zur Verbesserung der Situation wurden im Zuge dessen geprüft. Nun hat der Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, für die gesamte Straße durchgehend Tempo 30 einzuführen.