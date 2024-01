Sendemast in Sinsteden Besserer Empfang für Rommerskirchen

Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunksender an der Grevenbroicher Straße in Sinsteden haben letzte Woche begonnen. Ein rund 31 Meter hoher Stahlgittermast wird dort in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen. Ziel ist es, die Versorgung in Rommerskirchen und Umgebung zu verbessern. Der Funkempfang war dort in der Vergangenheit nicht ausreichend, weshalb auch aus Gründen des Bevölkerungsschutzes die Maßnahme durchgeführt wird, wie die Gemeinde mitteilt.