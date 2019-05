Kriminalität in Rommerskirchen : Telefonbetrüger scheiterten schon beim Anruf

Rommerskirchen Eine über 80-jährige Rommerskirchenerin fiel vergangene Woche der Masche zum Opfer, in mindestens zwei Fällen scheiterten die dreisten Betrüger noch im Versuchsstadium.

Auch hier gaben sich die bislang unbekannten Anrufer als Polizeibeamte aus. Im Verlauf des Telefongesprächs erkannten die Angerufenen (52 und 84 Jahre alt) allerdings, dass es sich bei den Angaben der Täter um bloß vorgespiegelte „Tatsachen“ handelte und beendeten daraufhin kurzerhand das Telefonat. Anschließend verständigten sie die „richtige“ Polizei. In beiden Fällen kam es zu keiner weiteren Kontaktaufnahme, so dass für die angerufenen Bürger auch kein Schaden entstehen konnte.

Die Masche der Betrüger ist nach Auskunft der Polizei nicht neu. Üblicherweise bietet demnach der falsche Kripobeamte im weiteren Gesprächsverlauf an, die bei einem angeblich bevorstehenden Einbruch bedrohten Wertgegenstände sicher bei der Polizei zu verwahren. Dafür würde ein Kollege vorbeikommen und diese abholen. Die „echte Polizei“ rät hingegen, am Telefon grundsätzlich keine persönlichen Daten preiszugeben und das Gespräch umgehend zu beenden. Zudem sollten nach Möglichkeit der Name des angeblichen Polizisten und die Uhrzeit des Gesprächs notiert werden. Die Polizei empfiehlt, anschließend Anzeige zu erstatten, und zwar unter der Nummer 02131 3000 oder per Notruf unter 110.