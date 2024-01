Karneval in Rommerskirchen Super Stimmung beim Sitzungsmarathon der KG Rut-Wieß

Wie in den Jahren zuvor gaben sich auch in diesem Jahr die großen Kölner Karnevalsstars in der Mehrzweckhalle der Gillbachschule die Klinke in die Hand. Mit dabei waren unter anderem Brings, Miljö, Kasalla, De Klüngelköpp, Cat Ballou, Guido Cantz, Marita Köllner, Martin Schopps und viele mehr. Einige von ihnen, zum Beispiel Guido Cantz, Miljö, Cat Balou und Marita Köllner waren gleich an mehreren Tagen mit dabei. „Die Stars sind gerne hier und fühlen sich bei wohl“, erzählt Matthias Schlömer, zweiter Vorsitzender der KG. „Seit 1996 haben wir uns dieses inzwischen freundschaftliche Verhältnis zu ihnen aufgebaut. Es gibt immer ein leckeres Catering hier, was heutzutage auch nicht mehr selbstvertsändlich ist, und wir versuchen unser Bestes, um es ihnen hier so angenehm wie möglich zu machen“. Die Band Cat Ballou bedankte sich in diesem Jahr dafür persönlich mit einem kleinen Geschenk und den Worten „Liebe KG Rut-Wieß Rommerskirchen, vielen Dank für die gute Zeit mit euch! Insbesondere für euren unglaublichen ehrenamtlichen Einsatz für den kölschen Fastelovend!“. Comedian Guido Cantz setzte noch einen drauf: „Für mich ist nach Rommerskirchen kommen wie nach Hause kommen. Wir kennen uns hier alle schon sehr lange und sind sehr eng miteinander. Das ist wirklich schön!“