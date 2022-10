Tierpädagogik in Rommerskirchen : Tierische Bewohner der Kita Sonnenhaus

Rommerskirchen Die beiden Kaninchen Bunny und Lucy leben in der Kindertagesstätte Sonnenhaus in Rommerskirchen. Durch die beiden Tiere sollen die Kinder einen sensiblen und fürsorglichen Umgang mit Lebewesen erlernen.

Seit Mai leben die beiden Kaninchen Bunny und Lucy in der Kindertagesstätte Sonnenhaus in Rommerskirchen und sind seitdem fester Bestandteil der Kindergartenfamilie. Schon vor Jahren wählte das Familienzentrum den Schwerpunkt „Inklusion“, mit der tiergestützten Pädagogik ging die Einrichtung nun noch einen Schritt weiter. „Immer mehr Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten und weisen Entwicklungsverzögerungen auf, manche haben einen extremen Bewegungsdrang oder sind grob zueinander“, erklärt Kitaleiterin Jessica Hemmersbach. „Die Anschaffung von Tieren kann eben solchen Faktoren entgegenwirken. Durch Tiere lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen und vorsichtig und sensibel mit anderen Lebewesen umzugehen. Sie können eine gute Beziehung zu den Tieren aufbauen, wenn sie ihre Mimik, Gestik und Gebärden beobachten und deuten sowie dementsprechend darauf reagieren können. Diese Fähigkeit der Beobachtung und Deutung kann den Kindern auch im Umgang mit Menschen zu Gute kommen.“

Projekt am Toscana-Gelände : Ausschuss berät über neue Kita in Leichlingen

Die Anschaffung von Kita-Tieren ist selbstverständlich keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft, so müssen genaue Konzepte erarbeitet werden und auch der Träger, in dem Fall die Gemeinde Rommerskirchen, muss dem zustimmen. Monika Lange, Leiterin des Familienbüros, sagt: „Ich bin grundsätzlich sehr offen für solche Ideen, dass die Kinder so lernen, Verantwortung zu übernehmen, halte ich für sehr wichtig. Dennoch wurden von uns in Zusammenarbeit mit dem Veterinär- und Gesundheitsamt alle Faktoren genauestens überprüft und beachtet.“ Auch die Eltern der Kindergartenkinder wurden in die Entscheidung mit eingebunden, so unterstützen diese das Projekt mit Spenden und halfen außerdem beim gemeinsamen Bau des weitläufigen Außengeheges.