Bildungsausschuss Rommerskirchen : Streit um Wasserspender in Schulen und Kitas

Rommerskirchen CDU-Politiker Holger Hambloch und Rechtsamtsleiter Gregor Küpper als Vertreter der Gemeindeverwaltung gerieten im Bildungsausschuss bei dem Thema hart aneinander. Am Ende stand ein Kompromiss.

Zur guten Beschulung und Erziehung der Kinder sei unter anderem eine ausreichende und gesunde Ernährung besonders wichtig, hatte die CDU in ihrem Antrag argumentiert. Es sei unentbehrlich, „dass unsere Kinder vor allem ausreichend zucker- und nährstoffarme Getränke zu sich nehmen: das heißt vorwiegend Wasser“. Vor dem Hintergrund, dass hochwertiges Trinkwasser quasi frei Haus verfügbar sei, sei die Verwendung von Mineralwasser in Flaschen ökologisch nicht sinnvoll. Zudem liege das Transportproblem entweder bei den Kindern, den Eltern oder dem Personal der Bildungseinrichtungen.

Schulen in der Pandemie : Einbau von Raumlüftern in Düsseldorfer Grundschulen gestoppt

Hambloch hatte dies in der Ausschusssitzung noch um diverse Informationen zu Wasserspendern ergänzt und darauf verwiesen, dass die Stadt Jüchen damit sehr gut fahre. Küpper lehnte das Ansinnen für die Verwaltung dennoch als „Kopfgeburt“ ab. Der Bedarf sei nicht vorhanden, von den Schulen und Kitas nicht angemeldet worden und verbessere die Situation in den Einrichtungen nicht, meinte er. Hambloch nannte es „unfair“, dass die Informationen zu den Vorteilen der Spender von der Verwaltung offenbar nicht an die Schulen und Kitas weitergegeben worden seien. Das wies Küpper scharf zurück. Am Ende stand ein Kompromiss: Bürgermeister Martin Mertens griff einen Vorschlag von Martin Drees (FDP) auf. Die Spender werden zunächst in einem Pilotprojekt getestet.