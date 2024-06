Streit um Ratsausschüsse in Rommerskirchen Auch Gemeinde sieht sich von Kommunalaufsicht bestätigt

Nach einer Prüfung des Streits um die Neubesetzung der Ratsausschüsse in Rommerskirchen durch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seiner Funktion als Kommunalaufsicht sieht sich nicht nur die CDU in ihrer Kritik am Handeln von Bürgermeister Martin Mertens (SPD) bestätigt, sondern auch die Gemeinde in ihrer Rechtsauffassung. Sie hat Rechtsanwalt Andreas Berstermann um eine Stellungnahme gebeten. Danach habe der Landrat die Auffassung der Gemeinde beziehungsweise des Bürgermeisters bestätigt, dass die Ausschüsse des Rates nach dem Austritt von drei Ratsmitgliedern aus der SPD-Fraktion neu gebildet werden müssen.