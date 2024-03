Tierhaltung in Rommerskirchen Streit um Pfauen in Widdeshoven

Eine von der Gemeindeverwaltung veröffentlichte Mitteilung zur Zukunft der Pfauenpopulation in Widdeshoven hat im Internetportal „Rommerskirchener Buschtrommel“ eine kontroverse Diskussion entfacht. Es geht um die geplante künftige Unterbringung einer zehnköpfigen und bisher freilaufenden Pfauengruppe in einer achtmal 15 Meter großen Voliere. Viel zu klein, schreibt eine Nutzerin: „Ich habe keine Ahnung von Pfauenhaltung, besitze aber gesunden Menschenverstand, und zehn Pfauen, die es gewohnt sind, sich über Kilometer frei zu bewegen, in eine 8x15 Meter großeVoliere zu sperren, ist meiner Meinung nach tierschutzrelevant.“ Die Verfasserin des Posts verweist auf Angaben im Internet. Dort „bekommt man von Pfauenkennern Empfehlungen von mindesten 200, besser 500 Quadratmeter pro Pärchen – inklusive Bäumen“.