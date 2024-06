Nach Austritten aus der SPD-Fraktion in Rommerskirchen Streit um Ausschüsse im Gemeinderat – CDU sieht sich durch Landrat bestätigt

Im Streit um eine mögliche Neubesetzung der Ausschüsse im Gemeinderat sieht sich die CDU in ihrer Kritik am Vorgehen von Bürgermeister Martin Mertens (SPD) bestätigt. In seiner Funktion als Kommunalaufsicht hat Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Vorgang auf Bitten der CDU geprüft.