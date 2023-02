Erhalt der biologischen Vielfalt Rommerskirchen strebt Zertifikat für den Klimaschutz an

(ssc) Wenn sich am Donnerstagabend der Rommerskirchener Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz trifft (17.30 Uhr, Ratssaal), dann geht es auch um einen Beschluss, der die Bemühungen der Gemeinde um den Klimaschutz stützen soll. Die Politiker entscheiden nämlich darüber, ob sich Rommerskirchen am Verfahren zum Label „StadtGrün naturnah“ beteiligen und sich in diesem Zusammenhang für 2024 um eine entsprechende Zertifizierung bewerben soll.