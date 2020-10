Wirtschaft in Rommerskirchen : Steland produziert nun auch Desinfektionsmittelständer

Wirtschaft in Rommerskirchen

Ralf (r.) und Jörg Steland in der Produktionshalle ihres Betriebs. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Der Apparatebauer erweitert seine Produktpalette und reagiert so flexibel auf die Corona-Krise. Steland fördert auch die Integration: Zu den dauerhaft Beschäftigten gehören auch Flüchtlinge.

(ssc) Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. An diesem Leitspruch orientiert sich auch das Rommerskirchener Unternehmen Steland Apparatebau GmbH&Co. KG. Und da die Corona-Pandemie zweifelsohne dafür sorgt, dass die Zeiten gerade außergewöhnlich und besonders sind, machen die Verantwortlichen bei Steland aus der Not eine Tugend: Sie präsentieren ein neues Produkt.

Geschäftsführer Jörg Steland berichtet, dass man bei der Suche nach geeigneten Desinfektionsmittelspendern für das eigene Firmengebäude auf die Idee gekommen sei, die dafür notwendigen Ständer samt Spender gleich selber herzustellen. „Schließlich sehen wir uns selbst als flexiblen und kompetenten Blech- und Metallverarbeitungsbetrieb“, sagt Jörg Steland, „warum also nicht auch den Ständer für einen Desinfektionsmittelspender selbst produzieren?“ Gesagt, getan: Inzwischen gibt es Ständer samt Spender aus Steland-Herstellung in Rommerskirchen in verschiedenen Designs.