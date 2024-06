Brauchtum in Rommerskirchen Steffen Wiese ist neuer Kronprinz in Vanikum

Vanikum hat auch für das Schützenjahr 2025/26 einen König. Beim Vogelschießen hatten sich jetzt erneut die Mitglieder des Artilleriezuges „Ari“, die bereits in diesem Jahr mit Guido und Carmen Milzarek das Königspaar stellen, als Anwärter in Position gebracht. Letztlich war es Steffen Wiese, Geschäftsführer des St. Hubertus-Schützenvereins, der den hölzernen Vogel zu Boden brachte. Wiese ist als König bereits erprobt, war er doch bereits im Jahr 2008 Regent in Vanikum. Da der Schießplatz wegen des Regens völlig durchgeweicht war, wurde das Vogelschießen unter Leitung von Schießmeister Jakob Schiffer in die Schützenhalle verlegt.