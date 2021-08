Bundestagswahl in Rommerskirchen : „Täter werden geschützt, Opfer allein gelassen“

Rommerskirchen Der Rommerskirchener Stefan Hrdy tritt im Wahlkreis 108/Neuss I als Bundestagskandidat für die AfD an. Sein Hauptthema ist die Innere Sicherheit.

2020 trat er als Bürgermeisterkandidat in Rommerskirchen gegen Martin Mertens (SPD) und Stephan Kunz (FDP) an, jetzt bewirbt sich Stefan Hrdy von der AfD im Wahlkreis 108/Neuss I mit Neuss , Grevenbroich, Dormagen und Rommerskirchen um ein Bundestagsmandat.

Der 64-Jährige, der aus Worms stammt und mit seiner Frau Andrea seit 2008 in Rommerskirchen lebt, hat eine ungewöhnliche Vita. Nach einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann war er als Polizeivollzugsbeamter beim Bundesgrenzschutz tätig. Mitte der 1970er Jahre bewarb er sich erfolgreich bei der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei. „Ich war dann im Oktober 1977 in Mogadischu an der Befreiung eines Passagierflugzeuges aus der Gewalt von vier palästinensischen Terroristen beteiligt“, berichtet Hrdy. Anfang der 1980er Jahre führte ihn sein Weg in den Irak, wo er die Palastwache von Saddam Hussein mit ausbildete. In dieser Zeit lernte er Arabisch. Von 1986 bis zum Ruhestand arbeitete Hrdy als Personenschützer und Vorstandsfahrer, u.a. von Ex-WestLB-Chef Neuber.