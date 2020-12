Bildung in Rommerskirchen : Gemeinde steckt 7,5 Millionen Euro in die Bildung

Rommerskirchen Auch im Etat für das kommende Jahr, der gerade von der Kämmerei erarbeitet wird, ist der Bereich einer der finanziell größten Posten.

(ssc) Eine qualitativ hochwertige Förderung ist das Fundament für ein späteres erfolgreiches Lernen. Gestützt auf diese Erkenntnis möchte die Gemeinde Rommerskirchen ihren jüngsten Bürgern gute Startchancen ermöglichen. So wird der Bildungsbereich wohl auch im neuen Gemeindeetat, der gerade vorbereitet wird, einen der größten Posten einnehmen. Rund 7,5 Millionen Euro werden in Rommerskirchen jährlich für Bildung ausgegeben.

In den nächsten Jahren stehen größere Investitionen für die Schaffung neuer Kita- und Betreuungsplätze an sowie für die Erweiterung des Schulangebotes, hier zum Beispiel der Teilneubau der Kastanienschule Hoeningen, teilt Bürgermeister Martin Mertens mit. Weitere Mittel fließen in den Betrieb der Einrichtungen, die Gebäudeunterhaltung und Sanierung, Ausstattung der Kitas und Schulen mit Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und Lehr- und Lernmittel sowie die anfallenden Personalkosten für die Erzieher/innen, Betreuungspersonal, Schulsekretärin, Hausmeister und die Mitarbeiter des Familienbüros. „Wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst!“ betont der Bürgermeister. „Ich bin sehr stolz auf das Angebot, das wir den Familien in Rommerskirchen durch diesen großen Finanzaufwand ermöglichen können.“