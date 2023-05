Rommerskirchens Verwaltung reagiert Staus und Schleichweg-Ärger an der Baustelle B477

„Zumutung“, „Nicht mehr normal, die Baustelle ist das Grauen“, „25 Minuten Wartezeit wegen der Baustelle“: Im sozialen Netzwerk „Rommerskirchener Buschtrommel“ entlädt sich zurzeit der Zorn von Verkehrsteilnehmern, die die Baustelle auf der B 477 in Eckum nahe Mobilstation und Bahnhof passieren müssen. Hinzu kommt, dass sich Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen. „Seitdem die Baustelle am Bahnhof ist, nehmen leider jede Menge Autos die Abkürzung über den Feldweg am Steinbrückerhof. Es ist fast nicht mehr möglich, mit kleinem Kind dort spazieren zu gehen. In einer halben Stunde ca 30 Autos. Die fahren sonst am Tag dort lang“, schreibt ein Nutzer.