Brauchtum in Rommerskirchen Kleine Bruderschaft, großes Fest

Rund 250 Mitglieder zählt die St. Sebastianus-Bruderschaft aktuell. Damit gehört sie zu den kleineren Bruderschaften im Rhein-Kreis-Neuss. Am Samstagabend feierte sie ihr traditionelles Peter-und-Paul-Fest. Mit der Krönung des neuen Königs Florian Plück wurde es offiziell als eröffnet erklärt. In der neunzigminütigen Messe in der Pfarrkirche St. Peter überreichte Brudermeister Peter-Josef Plück das Königssilber an seinen Sohn Florian. Florian ist bereits der fünfte Plück, der an dieser Stelle gekrönt wurde. Die Eltern der Königin Sabrina Plück wurden ebenfalls als Bruderschaft-Königspaar gekrönt. Aufgrund des Wetters fand das gesamte Festprogramm am Samstagabend in der Kirche statt. Nach der Messe ließ es sich das frisch gekrönte Könisgpaar natürlich trotzdem nicht nehmen, den Königstanz zu vollziehen. Im Anschluss an den festlichen Teil des Abends wurde es dann sportlich auf dem Peter-und-Paul-Fest. Knapp dreihundert Besucher fanden sich im Pfarrsaal ein, um gemeinsam mit der Bruderschaft das EM-Spiel der deutschen Fußballer gegen Dänemark zu schauen. Das Open-Air-Konzert auf dem Festplatz, das in Rommerskirchen kurzfristig aufgelöst worden war, hatte vielen Besucher von draußen in den Pfarrsaal gelockt. Gemeinsam mit ihnen und benachbarten Bruderschaften, die auch zum Fest angereist waren, feierten die Anwesenden noch bis morgens um halb drei bei ausgelassener Stimmung. Nach nur sechs Stunden Schlaf ging es am Sonntagmorgen pünktlich um halb zehn gleich mit dem Festprogramm weiter. Aufgrund des schlechten Wetters wurden die Totenehrungen ebenfalls in der Kirche durchgeführt. Auch der Tambourcorps hatte seinen Auftritt dorthin verlegt. Nach dem offiziellen Teil in der Kirche ging es für alle Anwesenden traditionell weiter zum Frühschoppen ins Zelt. Hier wurden auch die alljährlichen Ehrungen durchgeführt. In diesem Jahr wurden Hermann Josef Effertz und Heinz Willi Wolff für 60 Jahre, Ursula Jansen (für ihren verstorbenen Mann Herbert) für 70 Jahre, Josef Plück für 75 Jahre und Heinz Balzer, Bezirkskönig und ältestes Mitglied mit 101 Jahren, besonders geehrt. Nach dem Frühschoppen fand das traditionelle Fenderschießen und Prinzenschießen statt. Marian Herrmann hat sich zum neuen Jungschützenkönig geschossen und Michael Geller zum neuen Kronprinzen. Bis zum frühen Abend feierte die Bruderschaft noch gemeinsam am Sonntag, bevor sie den Abend in Ruhe ausklingen ließ. König Florian ist zufrieden mit seinem Peter-und-Paul-Fest. „Es war ein unglaublich schönes Wochenende. Ich möchte mich bei allen bedanken, die teilgenommen haben. Wir haben gezeigt, dass man auch als kleine Bruderschaft unter Freunden ein ganz tolles Fest auf die Beine stellen kann!"