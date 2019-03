Kirchensanierung in Rommerskirchen-Oekoven: St. Briktius ist wieder ein Schmuckstück

Oekoven Die mindestens 800 Jahre alte Kirche ist erfolgreich saniert worden – auch die außergewöhnliche bemalte Holzdecke.

Um es vorweg zu nehmen: Das Ergebnis ist hervorragend; die im Jahre 1223 erstmals urkundlich erwähnte Kirche (der Glockenturm ist noch älter) präsentiert sich nun wieder in einem Zustand, der eines solchen Schmuckstückes würdig ist, das vermutlich nicht viele Besucher in Oekoven erwarten würden. Selbst die hinzugezogenen Denkmalexperten – das katholische Gotteshaus steht unter Schutz – zeigten sich beeindruckt bei ihrer Begutachtung – zum Beispiel von der außergewöhnlichen bemalten Holzdecke, wie es sie in der Umgebung, womöglich sogar im ganzen Bistum, kein zweites Mal gibt. Das Blattgold wurde ebenso nachgearbeitet wie die Verkittung.

Im Inneren des Gebäudes gab es Schimmelprobleme, zum Beispiel an der Orgel und an der Möblierung. „Der Schimmel ist komplett beseitigt worden“, berichtet Hermanns. Und nicht nur das: Nun wird die Luftfeuchtigkeit gemessen, und die Heizungsanlage wurde technisch so aufgerüstet, dass sie die Belüftung steuern kann. Die Fenster der Kirche öffnen sich nun automatisch, wenn die Luftfeuchtigkeit kritische Werte erreicht. Weitere Verbesserungen sind u.a. die erneuerte Stromverteilung für die Kirchenbeleuchtung und die restaurierte Tür in der Sakristei, Verkleidung der Seitenwände im Keller und Beseitigung von Salzausblühungen im Altarraum.